Sorède

FESTIVAL LYRIQUE CHANTS CORSES ET POLYPHONIE

32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : 16 – 16 – 16

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Concert chants Corses et Polyphonie A Vuciata vivez un moment musical intense et authentique !

Sur réservation. Plein tarif 16€, tarif réduit 12€ (enfants -18 ans, étudiant).

Billetterie sur place le soir même (dans la limite des places restantes).

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32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

Concert of Corsican songs and polyphony A Vuciata experience an intense and authentic musical moment!

Reservations required. Full price 16?, concessions 12? (children under 18, students).

Tickets sold on site on the evening of the concert (subject to availability).

L’événement FESTIVAL LYRIQUE CHANTS CORSES ET POLYPHONIE Sorède a été mis à jour le 2026-04-20 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE