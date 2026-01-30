BALADE NATURE ET PATRIMOINE LA FORGE MURMURE Sorède

BALADE NATURE ET PATRIMOINE LA FORGE MURMURE

rue de la caserne Sorède Pyrénées-Orientales

Début : 2026-08-13 08:30:00

fin : 2026-08-13 12:30:00

2026-08-13

Une très belle balade commentée le long des rives du Tassio vers la Vallée heureuse vous attend, avec la découverte de l’authentique Forge Catalane du 18ème siècle (Martinet).

Durée 4h dont 1h30 de marche effective, niveau facile (enfants à partir de 10 ans). Dénivelé 150 m.

Réservation obligatoire. Tarif 3€, gratuit pour les 18 ans !

rue de la caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 04

English :

A beautiful walk with commentary along the banks of the Tassio to the Vallée heureuse awaits you, with the discovery of the authentic 18th-century Catalan Forge (Martinet).

Duration: 4h including 1h30 effective walking, level: easy (children aged 10 and over). Difference in altitude 150 m.

Booking essential. Price 3?, free for children under 18!

