CONCERT AVEC LE CHOEUR DES ALBERES Sorède
CONCERT AVEC LE CHOEUR DES ALBERES Sorède dimanche 7 juin 2026.
CONCERT AVEC LE CHOEUR DES ALBERES
rue de la Vendée Sorède Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Le Chœur des Albères vous invite à son concert annuel !
Sous la direction de Claire Biron Musiques du monde, chants gospels, compositeurs fin XIXeme et XXeme siècle.
Entrée libre.
.
rue de la Vendée Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 15 79 41 59
English :
The Ch?ur des Albères invites you to its annual concert!
Conducted by Claire Biron: world music, gospel songs, late 19th and 20th century composers.
Free admission.
German :
Der Ch?ur des Albères lädt Sie zu seinem Jahreskonzert ein!
Unter der Leitung von Claire Biron: Weltmusik, Gospelgesänge, Komponisten des späten 19. und 20. Jahrhunderts.
Jahrhundert. Eintritt frei.
Italiano :
La Ch’ur des Albères vi invita al suo concerto annuale!
Diretto da Claire Biron: musica mondiale, canti gospel, compositori della fine del XIX e del XX secolo.
Ingresso libero.
Espanol :
La Ch?ur des Albères le invita a su concierto anual
Bajo la dirección de Claire Biron: músicas del mundo, canciones gospel, compositores de finales del siglo XIX y XX.
Entrada gratuita.
L’événement CONCERT AVEC LE CHOEUR DES ALBERES Sorède a été mis à jour le 2025-10-31 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE