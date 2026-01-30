RANDO DECOUVERTE PAYSAGES ET PATRIMOINE EN MONTAGNE rue de la fargue Sorède
RANDO DECOUVERTE PAYSAGES ET PATRIMOINE EN MONTAGNE rue de la fargue Sorède mardi 18 août 2026.
RANDO DECOUVERTE PAYSAGES ET PATRIMOINE EN MONTAGNE
rue de la fargue Vallée Heureuse Sorède Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 08:30:00
fin : 2026-08-18 12:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Rando-découverte proposée sur les activités liées à la forêt et à l’eau, au cœur des Albères.
Durée 4h, niveau bons marcheurs. Dénivelé 230 m
Réservation obligatoire, 10 places max.
Participation 3€, c’est gratuit pour les -18 ans !
.
rue de la fargue Vallée Heureuse Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discovery hike on forest and water-related activities in the heart of the Albères.
Duration: 4h, level: good walkers. Difference in altitude: 230 m
Booking essential, 10 places max.
3? charge, free for under-18s!
L’événement RANDO DECOUVERTE PAYSAGES ET PATRIMOINE EN MONTAGNE Sorède a été mis à jour le 2026-01-30 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE