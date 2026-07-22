JOURNÉE DU PATRIMOINE, LE PONT DE FER JOURNÉE DU PATRIMOINE, VISITE DU PONT DE FER Lacroix-Falgarde

samedi 19 septembre 2026 · JOURNÉE DU PATRIMOINE, VISITE DU PONT DE FER · Lacroix-Falgarde

Informations pratiques

Lacroix-Falgarde

JOURNÉE DU PATRIMOINE, LE PONT DE FER

JOURNÉE DU PATRIMOINE, VISITE DU PONT DE FER 1 Avenue des Pyrénées Lacroix-Falgarde Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

3 visites commentées autour du pont de fer entre Lacroix-Falgarde et Pinsaguel.

L’ancien ouvrage ferroviaire est désormais réhabilité comme passerelle de mobilité douce entre les 2 communes.

Venez rencontrer les différents acteurs porteurs du projet de réhabilitation et l’histoire du site.

Animées par Richard Bravard (adjoint au chef de service Ouvrages d’art à la direction des Routes du Conseil départemental), Virginie Ferval (archiviste aux Archives départementales de la Haute-Garonne), Mathieu Orth (conservateur de la réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège), un membre de la société Baudin Châteauneuf et Cynthia Bicheron, Direction des Archives et du Patrimoine culturel .

JOURNÉE DU PATRIMOINE, VISITE DU PONT DE FER 1 Avenue des Pyrénées Lacroix-Falgarde 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 28 99 contact@mairie-pinsaguel.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3 guided tours around the iron bridge between Lacroix-Falgarde and Pinsaguel.

The former railway structure has now been renovated as a pedestrian and bike bridge connecting the two towns.

Come meet the various stakeholders behind the renovation project and learn about the site’s history.

L’événement JOURNÉE DU PATRIMOINE, LE PONT DE FER Lacroix-Falgarde a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE