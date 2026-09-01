Informations pratiques

Chartres

Journée du Patrimoine Mini-conférence les flèches de la cathédrale

1 Rue de Bethléem Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 14:50:00

Date(s) :

2026-09-20

Levez les yeux les flèches de la cathédrale de Chartres racontent plus de huit siècles d’histoire ! Cette mini-conférence vous invite à observer autrement ces silhouettes emblématiques et à comprendre les secrets architecturaux qui se cachent au-dessus de vos têtes.

Dominant Chartres depuis des siècles, les deux flèches de la cathédrale offrent un fascinant dialogue entre les époques. L’une, héritée du Moyen Âge, s’élève dans une silhouette romane sobre et puissante. L’autre, reconstruite au XVIe siècle dans le style gothique flamboyant, déploie une architecture d’une remarquable finesse. Au cours de cette mini-conférence, prenez le temps d’observer ces deux chefs-d’œuvre et découvrez pourquoi elles sont si différentes. Leur histoire, leur construction et leurs particularités architecturales révèlent les évolutions de l’art et des techniques au fil des siècles. Une invitation à lever les yeux et à redécouvrir la cathédrale de Chartres à travers un détail monumental qui façonne son célèbre panorama. 0 .

1 Rue de Bethléem Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 26 26

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English :

Look up: the spires of Chartres Cathedral tell the story of more than eight centuries of history! This mini-lecture invites you to take a fresh look at these iconic silhouettes and to understand the architectural secrets hidden above your heads.

L’événement Journée du Patrimoine Mini-conférence les flèches de la cathédrale Chartres a été mis à jour le 2026-09-01 par OT CHARTRES