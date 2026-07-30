JOURNÉE DU PATRIMOINE Saint-Geniès-de-Fontedit
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Geniès-de-Fontedit
Informations pratiques
Saint-Geniès-de-Fontedit
JOURNÉE DU PATRIMOINE
6 Cours Napoléon Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le samedi 19 septembre 2026. Visite de l’égliseet interventions d’archéologues et passionnés d’histoire.
Salle Jean Moulin.
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6 Cours Napoléon Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 05 contact@saintgeniesdefontedit.fr
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English : JOURNÉE DU PATRIMOINE
Saturday, September 19, 2026. Tour of the church and presentations by archaeologists and history enthusiasts.
Jean Moulin Hall.
L’événement JOURNÉE DU PATRIMOINE Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT AVANT-MONTS
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