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AGENDA · Saint-Geniès-de-Fontedit

JOURNÉE DU PATRIMOINE Saint-Geniès-de-Fontedit

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Geniès-de-Fontedit

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
6 Cours Napoléon
Ville
34480 Saint-Geniès-de-Fontedit
Département
Hérault
Tarif
0 0

Saint-Geniès-de-Fontedit

JOURNÉE DU PATRIMOINE

6 Cours Napoléon Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Le samedi 19 septembre 2026. Visite de l’égliseet interventions d’archéologues et passionnés d’histoire.
Salle Jean Moulin.
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6 Cours Napoléon Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 05  contact@saintgeniesdefontedit.fr

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English : JOURNÉE DU PATRIMOINE

Saturday, September 19, 2026. Tour of the church and presentations by archaeologists and history enthusiasts.
Jean Moulin Hall.

L’événement JOURNÉE DU PATRIMOINE Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT AVANT-MONTS

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