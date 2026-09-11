Journée du Patrimoine Sur les pas de Pierre Loti Hendaye
dimanche 20 septembre 2026 · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Journée du Patrimoine Sur les pas de Pierre Loti
Fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association Les Amis de Pierre Loti à Hendaye et au Pays Basque vous propose une déambulation sur les pas de Pierre Loti qui nous conduira en divers lieux emblématiques du (long) séjour de Pierre Loti à Hendaye.
Le circuit se compose de 5 étapes, avec des lectures et animations à chaque étape. Le circuit ne présente pas de difficultés particulières toutefois des chaussures fermées et confortables sont recommandées.
En fonction de la météo, prévoir imperméable ou chapeau et bouteille d’eau…
Réservation obligatoire. .
Fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 88 78 66 asso.aplh@gmail.com
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English : Journée du Patrimoine Sur les pas de Pierre Loti
L’événement Journée du Patrimoine Sur les pas de Pierre Loti Hendaye a été mis à jour le 2026-08-28 par Hendaye Tourisme & Commerce
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