Journée en Charente parking Arès

Arès

Journée en Charente

parking 1 Rue du Temple Arès Gironde

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 08:10:00

fin : 2026-06-10 19:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Visite de site archéologiques et gallo-romains près de Rouillac.

Déjeuner au restaurant.

Visite de la maison natale de François Mitterrand à Jarnac et promenade sur les bords de la Charente.

Tout public Payant 36 €

Inscription obligatoire.

Lieu: départ parking Espace Brémontier à 8h10 covoiturage. .

parking 1 Rue du Temple Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 53 70 culturelloisirares@free.fr

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English :

L’événement Journée en Charente Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès