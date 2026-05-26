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Journée en Charente parking Arès

Journée en Charente parking Arès

Journée en Charente parking Arès mercredi 10 juin 2026.

Lieu : parking

Adresse : 1 Rue du Temple

Ville : 33740 Arès

Département : Gironde

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 08:10:00

Tarif : 36 36 36 Tarif de base plein tarif

Arès

Journée en Charente

parking 1 Rue du Temple Arès Gironde

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 08:10:00
fin : 2026-06-10 19:00:00

Date(s) :
2026-06-10

Visite de site archéologiques et gallo-romains près de Rouillac.
Déjeuner au restaurant.
Visite de la maison natale de François Mitterrand à Jarnac et promenade sur les bords de la Charente.

Tout public Payant 36 €
Inscription obligatoire.
Lieu: départ parking Espace Brémontier à 8h10 covoiturage.   .

parking 1 Rue du Temple Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 53 70  culturelloisirares@free.fr

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English :

L’événement Journée en Charente Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès

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