Journée en Charente parking Arès
Journée en Charente parking Arès mercredi 10 juin 2026.
Arès
Journée en Charente
parking 1 Rue du Temple Arès Gironde
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 08:10:00
fin : 2026-06-10 19:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Visite de site archéologiques et gallo-romains près de Rouillac.
Déjeuner au restaurant.
Visite de la maison natale de François Mitterrand à Jarnac et promenade sur les bords de la Charente.
Tout public Payant 36 €
Inscription obligatoire.
Lieu: départ parking Espace Brémontier à 8h10 covoiturage. .
parking 1 Rue du Temple Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 53 70 culturelloisirares@free.fr
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English :
L’événement Journée en Charente Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès
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