Journée en famille Ludobus Morcenx-la-Nouvelle
Journée en famille Ludobus Morcenx-la-Nouvelle mercredi 22 juillet 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Journée en famille Ludobus
Maison de site, 211 Route de la forêt Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Venez participer à l’animation Journée en famille proposée par le Ludobus.
Venez participer à l’animation Journée en famille proposée par le Ludobus. .
Maison de site, 211 Route de la forêt Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55 ludobus@paysmorcenais.fr
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English : Journée en famille Ludobus
Come and take part in the Family Day activity organized by the Ludobus.
L’événement Journée en famille Ludobus Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Morcenx
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