Morcenx-la-Nouvelle

Journée en famille Ludobus

Maison de site, 211 Route de la forêt Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Venez participer à l’animation Journée en famille proposée par le Ludobus.

Venez participer à l’animation Journée en famille proposée par le Ludobus. .

Maison de site, 211 Route de la forêt Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55 ludobus@paysmorcenais.fr

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English : Journée en famille Ludobus

Come and take part in the Family Day activity organized by the Ludobus.

L’événement Journée en famille Ludobus Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Morcenx