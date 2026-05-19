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Journée en famille Ludobus Morcenx-la-Nouvelle

Journée en famille Ludobus Morcenx-la-Nouvelle

Journée en famille Ludobus Morcenx-la-Nouvelle mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : Maison de site, 211 Route de la forêt

Ville : 40110 Morcenx-la-Nouvelle

Département : Landes

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Morcenx-la-Nouvelle

Journée en famille Ludobus

Maison de site, 211 Route de la forêt Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Venez participer à l’animation Journée en famille proposée par le Ludobus.
Venez participer à l’animation Journée en famille proposée par le Ludobus.   .

Maison de site, 211 Route de la forêt Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55  ludobus@paysmorcenais.fr

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English : Journée en famille Ludobus

Come and take part in the Family Day activity organized by the Ludobus.

L’événement Journée en famille Ludobus Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Morcenx

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