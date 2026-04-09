Argent-sur-Sauldre

Journée Équestre

La Petite Bergerie Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Rendez-vous à Argent-sur-Sauldre le 30 mai 2026 pour une immersion équestre unique ! Dès 15h, découvrez les coulisses de La Petite Bergerie lors de ses portes ouvertes. Ne manquez pas la démonstration de voltige à 16h. Un après-midi spectaculaire et gratuit pour tous !

Le samedi 30 mai 2026, le domaine de La Petite Bergerie à Argent-sur-Sauldre célèbre l’art équestre lors d’une après-midi portes ouvertes exceptionnelle. Cet événement est une invitation à découvrir l’univers du cheval sous un angle à la fois pédagogique et spectaculaire.

Le public est attendu dès 15h pour une visite des écuries, l’occasion idéale d’approcher les chevaux et de comprendre le fonctionnement de ce lieu passionnant. À 16h, place au grand frisson avec une démonstration équestre magistrale durant une heure, les prouesses de voltige et la complicité homme-cheval seront à l’honneur.

Accessible en entrée gratuite, cette manifestation s’adresse à tous, des passionnés aux familles en quête d’une sortie originale en Sologne. .

La Petite Bergerie Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 33 97 83 00 diegocassaro@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us in Argent-sur-Sauldre on May 30, 2026 for a unique equestrian experience! From 3pm, go behind the scenes at La Petite Bergerie’s open house. Don’t miss the aerobatics demonstration at 4pm. A spectacular free afternoon for all!

L’événement Journée Équestre Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-04-09 par OT SAULDRE ET SOLOGNE