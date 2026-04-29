Journée et senastions en famille à Lempdes sur Allagnon rocher d’escalade Lempdes-sur-Allagnon

Lempdes-sur-Allagnon

Journée et senastions en famille à Lempdes sur Allagnon

rocher d’escalade Près du camping Lempdes-sur-Allagnon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Journée dédiée à la nature et aux sensations en famille, avec des activités pour tous les âges à partir de 3 ans.

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rocher d’escalade Près du camping Lempdes-sur-Allagnon 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 54 02 28

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English :

A day dedicated to nature and family fun, with activities for all ages from 3 upwards.

L’événement Journée et senastions en famille à Lempdes sur Allagnon Lempdes-sur-Allagnon a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne