Journée et senastions en famille à Lempdes sur Allagnon rocher d’escalade Lempdes-sur-Allagnon
Journée et senastions en famille à Lempdes sur Allagnon rocher d’escalade Lempdes-sur-Allagnon samedi 6 juin 2026.
Lempdes-sur-Allagnon
Journée et senastions en famille à Lempdes sur Allagnon
rocher d’escalade Près du camping Lempdes-sur-Allagnon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Journée dédiée à la nature et aux sensations en famille, avec des activités pour tous les âges à partir de 3 ans.
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rocher d’escalade Près du camping Lempdes-sur-Allagnon 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 54 02 28
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English :
A day dedicated to nature and family fun, with activities for all ages from 3 upwards.
L’événement Journée et senastions en famille à Lempdes sur Allagnon Lempdes-sur-Allagnon a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne