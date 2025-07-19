Journée et soirée de soutien à La Villageoise Le Bourg Blanot

Blanot

Journée et soirée de soutien à La Villageoise

Le Bourg Café associatif Le Coing Blanot Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09 23:59:00

Date(s) :

2026-05-09

Les 5 & 6 septembre prochains, La Villageoise investira le village de Bergesserin le temps d’un weekend de festivités.

Le samedi vous pourrez profiter de spectacles, d’animations, d’une rencontre de brasseries locales, d’un karaoké animé et d’un concert. Le dimanche, rebelotte ! Des spectacles, une scène ouverte, de la poésie et bien des surprises encore.

La Villageoise se situe à l’intersection entre une fête de village et un festival d’arts vivants avec des propositions variées sur l’ensemble du weekend afin de réjouir le plus grand nombre.

C’est une première édition et, puisque les temps sont un peu durs et que l’argent ne pousse pas encore au printemps, l’équipe du festival organise une journée-soirée de soutien accueillie au Coing samedi 9 mai.

On vous attend nombreuses et nombreux !

Le programme de la journée du 9 mai

Le tout est à prix libre et conscient pour soutenir La Villageoise et lui permettre d’exister !

15h00 • 17h00 CIRQUE & JEUX

Atelier d’initiation au cirque à partir de 6 ans / Sur réservation par mail ou téléphone

Animation pour les adultes qui accompagnent ou qui veulent venir jouer avec nous !

17h00 PAUSE GRIGNOTAGES & JEUX ENCORE

Goûter & jeux

18h30 • 19h30 SPECTACLE

LoopHole par Charlie Tortuga de la Compagnie Lamelune

Durée 50 minutes Tout public

Entre musique danse et théâtre, ce spectacle hybride explore les boucles intimes et collectives dans lesquelles nous nous enfermons ou que nous cherchons à briser. Une danseuse flottante , suspendue dans un monde sonore qu’elle compose en direct, interroge les équilibres fragiles entre résistance, lâcher-prise et répétition. Munie de son Looper et de ses mélodies, elle nous invite à cheminer sur nos débats solitaires, nos négociations joyeuses ainsi que nos interrogations intimes.

19h30 • 21h00 DÏNER

Un dîner avec les produits fraichement récoltés au marché de Cluny vous sera proposé à partir de 19h30.

21h30 • 00h00 –

Dj set de MikiMinaj Toujours jetlagué, MikiMinaj revient en Saône et Loire et a choisi Le Coing pour un set funky dancehall chaloupé, attention guest en surprise.

Pssssssst le lendemain ça continue au Sanatorium de Bergesserin pour un vide-dressing en musique à partir de 14h00 du côté de l’entrée principale ! .

Le Bourg Café associatif Le Coing Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 02 17 43 lavillageoise71@gmail.com

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English : Journée et soirée de soutien à La Villageoise

L’événement Journée et soirée de soutien à La Villageoise Blanot a été mis à jour le 2026-04-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)