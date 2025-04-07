Neuf-Brisach

Journée européenne de l’archéologie

Neuf-Brisach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 13:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Au programme

– animation bac à fouille pour les enfants.

– exposition sur l’histoire de la tour bastionnée. 0 .

Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 51 68

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English :

L’événement Journée européenne de l’archéologie Neuf-Brisach a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach