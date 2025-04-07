Journée européenne de l’archéologie Neuf-Brisach
Journée européenne de l’archéologie Neuf-Brisach dimanche 14 juin 2026.
Neuf-Brisach
Journée européenne de l’archéologie
Neuf-Brisach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 13:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Au programme
– animation bac à fouille pour les enfants.
– exposition sur l’histoire de la tour bastionnée. 0 .
Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 51 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journée européenne de l’archéologie Neuf-Brisach a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
À voir aussi à Neuf-Brisach (Haut-Rhin)
- La Nuit des Musées Musée Vauban Neuf-Brisach 17 mai 2026
- Marché Neuf-Brisach 18 mai 2026
- Visite libre du musée, Musée Vauban, Neuf-Brisach 23 mai 2026
- Pot d’accueil et d’information Neuf-Brisach 6 juillet 2026
- La nuit étoilée Neuf-Brisach 13 juillet 2026