Pot d’accueil et d’information

6 Place d’Armes Neuf-Brisach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-06 18:00:00

fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Découvrez les incontournables de notre destination et toutes les activités à ne pas manquer. Clôturez ce moment d’échange convivial par un apéritif aux saveurs de nos produits locaux

Envie de profiter pleinement de votre séjour ?

Lors des pots d’accueil et d’information de l’Office de Tourisme, rencontrez des experts locaux, découvrez les incontournables de notre destination et toutes les activités à ne pas manquer.

Clôturez ce moment d’échange convivial par un apéritif aux saveurs de nos produits locaux.

Bons plans, conseils et réservations sur place tout pour un séjour en toute sérénité ! .

6 Place d’Armes Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 56 66 info@visitalsacerhinbrisach.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the must-sees of our destination and all the activities not to be missed. Conclude this moment of convivial exchange with an aperitif featuring the flavours of our local products

L’événement Pot d’accueil et d’information Neuf-Brisach a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach