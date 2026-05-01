Bessan

JOURNÉE EUROPÉENNE DES MOULINS À BESSAN

Place de la Mairie Bessan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Dans le cadre des Journées Européennes des Moulins, Bessan vous invite à une présentation des travaux de consolidation du moulin Bladier suivie d’une balade sur site.

Le moulin Bladier, situé en rive droite du fleuve Hérault, est un élément du patrimoine bessanais auquel les habitants sont très attachés. Ses travaux de construction ont probablement débuté à la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle. L’ouvrage fut commandité par l’Evêque d’Agde, Tédisio Balbi, dit Thédise , seigneur de Bessan.

L’édifice subit depuis plusieurs années les effets conjugués du temps et des crues successives.

La municipalité, désormais propriétaire du site, à donc engagé une série d’opérations de sauvegarde destinées à stabiliser et préserver ce témoin du passé local.

– Rendez-vous à 17h en mairie (salle du conseil). L’architecte Amata Montella fera une présentation des travaux de confortation du Moulin Bladier qui se sont déroulés récemment.

– 17h30 départ pour une balade jusqu’au Moulin Bladier. Sur place, petit commentaire sur l’historique du moulin, suivi du verre de l’amitié.

Retour à l’hôtel de ville vers 19h/19h30. .

Place de la Mairie Bessan 34550 Hérault Occitanie +33 4 67 00 81 81 mairie@bessan.fr

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English :

As part of the Journées Européennes des Moulins, Bessan invites you to a presentation on the consolidation of the Bladier mill, followed by a walk around the site.

L’événement JOURNÉE EUROPÉENNE DES MOULINS À BESSAN Bessan a été mis à jour le 2026-05-09 par 34 ADT34