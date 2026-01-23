Journée européenne des moulis et du patrimoine meulier rue Kellermann Valmy

Journée européenne des moulis et du patrimoine meulier

rue Kellermann Centre historique Valmy 1792 Valmy Marne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Tout public

Re-découvrez le célèbre moulin de Valmy, mis en mouvement à l’occasion des Journées Européennes des Moulins et du patrimoine Meulier. Un guide vous fera entrer dans ce colosse en mouvement pour observer la complexité fascinante des engrenages et vous livrer tous les secrets de la confection de la farine.

Visite guidée toutes les 20 minutes.

Billet à prendre au Centre historique. .

rue Kellermann Centre historique Valmy 1792 Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 36 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée européenne des moulis et du patrimoine meulier

L’événement Journée européenne des moulis et du patrimoine meulier Valmy a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne