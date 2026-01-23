Journée européenne des moulis et du patrimoine meulier rue Kellermann Valmy
Journée européenne des moulis et du patrimoine meulier rue Kellermann Valmy dimanche 17 mai 2026.
Journée européenne des moulis et du patrimoine meulier
rue Kellermann Centre historique Valmy 1792 Valmy Marne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Tout public
Re-découvrez le célèbre moulin de Valmy, mis en mouvement à l’occasion des Journées Européennes des Moulins et du patrimoine Meulier. Un guide vous fera entrer dans ce colosse en mouvement pour observer la complexité fascinante des engrenages et vous livrer tous les secrets de la confection de la farine.
Visite guidée toutes les 20 minutes.
Billet à prendre au Centre historique. .
rue Kellermann Centre historique Valmy 1792 Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 36 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée européenne des moulis et du patrimoine meulier
L’événement Journée européenne des moulis et du patrimoine meulier Valmy a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne