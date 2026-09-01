Journée Européenne du Patrimoine 2026 Visite guidée de l’exposition Du pré à l’œuvre. Bestiaire champêtre dans l’œil des artistes Lisieux
samedi 19 septembre 2026 · Lisieux
Informations pratiques
Lisieux
Journée Européenne du Patrimoine 2026 Visite guidée de l’exposition Du pré à l’œuvre. Bestiaire champêtre dans l’œil des artistes
38 Boulevard Pasteur Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Accompagnés d’un médiateur, visitez l’exposition Du pré à l’œuvre. Bestiaire champêtre dans l’œil des artistes qui retrace l’histoire de la représentation de la vache à travers le temps, ses rôles symboliques, sa progressive conquête de la peinture de grand format.
Accompagnés d’un médiateur, visitez l’exposition Du pré à l’œuvre. Bestiaire champêtre dans l’œil des artistes qui retrace l’histoire de la représentation de la vache à travers le temps, ses rôles symboliques, sa progressive conquête de la peinture de grand format. .
38 Boulevard Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 07 70 polemuseal@agglo-lisieux.fr
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English : Journée Européenne du Patrimoine 2026 Visite guidée de l’exposition Du pré à l’œuvre. Bestiaire champêtre dans l’œil des artistes
Accompanied by a guide, visit the exhibition “From Pasture to Artwork: A Rural Bestiary Through the Eyes of Artists”, which traces the history of the depiction of the cow through the ages, its symbolic roles, and its gradual emergence in large-scale paintings.
L’événement Journée Européenne du Patrimoine 2026 Visite guidée de l’exposition Du pré à l’œuvre. Bestiaire champêtre dans l’œil des artistes Lisieux a été mis à jour le 2026-08-25 par Calvados Attractivité
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