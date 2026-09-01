Informations pratiques

Lisieux

Journée Européenne du Patrimoine 2026 Visite guidée de l’exposition Du pré à l’œuvre. Bestiaire champêtre dans l’œil des artistes

38 Boulevard Pasteur Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Accompagnés d’un médiateur, visitez l’exposition Du pré à l’œuvre. Bestiaire champêtre dans l’œil des artistes qui retrace l’histoire de la représentation de la vache à travers le temps, ses rôles symboliques, sa progressive conquête de la peinture de grand format.

Accompagnés d’un médiateur, visitez l’exposition Du pré à l’œuvre. Bestiaire champêtre dans l’œil des artistes qui retrace l’histoire de la représentation de la vache à travers le temps, ses rôles symboliques, sa progressive conquête de la peinture de grand format. .

38 Boulevard Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 07 70 polemuseal@agglo-lisieux.fr

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English : Journée Européenne du Patrimoine 2026 Visite guidée de l’exposition Du pré à l’œuvre. Bestiaire champêtre dans l’œil des artistes

Accompanied by a guide, visit the exhibition “From Pasture to Artwork: A Rural Bestiary Through the Eyes of Artists”, which traces the history of the depiction of the cow through the ages, its symbolic roles, and its gradual emergence in large-scale paintings.

L’événement Journée Européenne du Patrimoine 2026 Visite guidée de l’exposition Du pré à l’œuvre. Bestiaire champêtre dans l’œil des artistes Lisieux a été mis à jour le 2026-08-25 par Calvados Attractivité