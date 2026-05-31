Visite libre de l’atelier, Atelier Homek, Lisieux
Visite libre de l’atelier, Atelier Homek, Lisieux vendredi 18 septembre 2026.
Visite libre de l’atelier 18 – 20 septembre Atelier Homek Calvados
8 pers. max, visites de groupes uniquement le vendredi (réservez à l’avance votre créneau), entrée libre samedi et dimanche.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de l’atelier de l’artiste peintre HOMEK qui présentera son travail de l’année en cours et une exposition d’un travail en collaboration avec le photographe Pierre VANNONI, en présence des deux artistes.
Dédicaces possibles sur demandes
Visites de groupes uniquement le vendredi, merci de réserver à l’avance votre créneau: 0659239392
Atelier Homek 109 route de Livarot, 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie 06 59 23 93 92 http://Homek.bigcartel.com https://www.instagram.com/homek_tu140?igsh=MjhoemE2dTF1aHhi&utm_source=qr Atelier et showroom de l’artiste Homek.
En activité depuis l’été 2023 dans ce nouveau lieu. Art urbain, street art, art contemporain. Parking sur place.
Visite libre de l’atelier de l’artiste peintre HOMEK qui présentera son travail de l’année en cours et une exposition d’un travail en collaboration avec le photographe Pierre VANNONI, en présence des…
©Renaud Reine (moi)
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