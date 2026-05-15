ROSE MÉTAL 5 Lisieux
ROSE MÉTAL 5 Lisieux samedi 6 juin 2026.
Lisieux
ROSE MÉTAL 5
Place François Mitterrand Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-06-06 01:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Evénement gratuit et inédit inspiré de la Fête de la Saint-Jean et se déployant toute une nuit au cœur de Lisieux
SAMEDI 6 JUIN 2026, à Lisieux
Rose Métal 5
ROCKEURS . SOUDEURS . TATOUEURS
Plus de 4 000 personnes sont attendues pour la 5e édition de ROSE MÉTAL avec la venue exceptionnelle de
Coté décibels No One Is Innocent, Fallen Lillies, Primitive Limousine, Katsina.
Côté étincelles les artistes soudeurs avec FAFA CRÉA-FER et FRED LENOIR.
Des tatoueurs Jj Jo tattoo Lylin tattoo Le temple de l’encre Yellowstone tattoo & piercing Omega piercing Kaies Tattoo.
ROSE MÉTAL est un événement de l’association Lisieux bouge !.
soutenu par La Ville de Lisieux. .
Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie
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English : ROSE MÉTAL 5
A free, original event inspired by the Fête de la Saint-Jean, taking place throughout the night in the heart of Lisieux.
L’événement ROSE MÉTAL 5 Lisieux a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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