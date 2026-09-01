Journée Européenne du Patrimoine à Les Noës-Près-Troyes Les Noës-près-Troyes

Informations pratiques

Les Noës-près-Troyes

Journée Européenne du Patrimoine à Les Noës-Près-Troyes

Église Les Noës-près-Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Cette année, le patrimoine se raconte sous le thème Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer . Une invitation à porter un nouveau regard sur les lieux qui racontent l’histoire de notre commune, ceux qui ont traversé les générations et ceux qui méritent aujourd’hui d’être préservés et transmis.



Samedi 19 septembre, partez sur les traces du passé agricole des Noës lors d’une balade à la découverte des anciennes fermes de la commune. Au fil des rues et des bâtiments, plongez dans une époque où la vie du village était intimement liée à l’agriculture et découvrez les traces de ce patrimoine parfois discret, mais encore bien présent.



Dimanche 20 septembre, poussez les portes de l’église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge pour une visite commentée. Statues, vitraux, architecture, éléments remarquables et patrimoine récemment restauré ou actuellement en rénovation vous seront dévoilés pour mieux comprendre l’histoire et les richesses de cet édifice.



Deux jours, deux façons de découvrir Les Noës

un patrimoine parfois visible au quotidien sans que l’on connaisse son histoire, des lieux que l’on croit familiers mais qui ont encore beaucoup à raconter.



Que vous soyez Noyat de longue date, nouvel habitant ou simplement curieux de découvrir la commune autrement, venez partager ce week-end entre histoire, patrimoine et transmission.



Samedi 19 & dimanche 20 septembre 2026

Devant l’église, place Jules Ferry, 10420 Les Noës-près-Troyes

Visites gratuites



Avec la participation des Amis du Patrimoine Noyat. .

Église Les Noës-près-Troyes 10420 Aube Grand Est +33 3 25 75 40 35 mairie@lesnoes.com

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English :

L’événement Journée Européenne du Patrimoine à Les Noës-Près-Troyes Les Noës-près-Troyes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne