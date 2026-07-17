Journée Européenne du patrimoine Abbaye de Trizay Abbaye de Trizay Trizay
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de Trizay · Trizay
Informations pratiques
Trizay
Journée Européenne du patrimoine Abbaye de Trizay
Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez remonter le temps en suivant la visite guidée de l’Abbaye romane de Trizay et plongez dans l’univers monastique du Moyen-Âge.
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Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 34 25 contact@abbayedetrizay17.fr
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English : European Heritage Days: Trizay Abbey
Come back in time with a guided tour of the Romanesque Abbey of Trizay and immerse yourself in the monastic world of the Middle Ages.
L’événement Journée Européenne du patrimoine Abbaye de Trizay Trizay a été mis à jour le 2026-07-17 par Communauté de communes Coeur de Saintonge