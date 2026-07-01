Visite théâtralisée Dans les pas de l’abbesse Hildegarde de Bingen Abbaye de Trizay Trizay
dimanche 26 juillet 2026 · Abbaye de Trizay · Trizay
Informations pratiques
Trizay
Visite théâtralisée Dans les pas de l’abbesse Hildegarde de Bingen
Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay Charente-Maritime
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:30:00
fin : 2026-07-26 21:00:00
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23
Rencontrez Hildegarde de Bingen et découvrez l’histoire de l’Abbaye et les secrets des plantes médicinales.
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Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 34 25 contact@abbayedetrizay17.fr
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English : Dramatized Tour: In the Footsteps of Abbess Hildegard of Bingen
Meet Hildegard of Bingen and discover the history of the Abbey and the secrets of medicinal plants.
L’événement Visite théâtralisée Dans les pas de l’abbesse Hildegarde de Bingen Trizay a été mis à jour le 2026-07-10 par Communauté de communes Coeur de Saintonge
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