Visite théâtralisée Dans les pas de l’abbesse Hildegarde de Bingen Abbaye de Trizay Trizay

Informations pratiques

Trizay

Visite théâtralisée Dans les pas de l’abbesse Hildegarde de Bingen

Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 19:30:00

fin : 2026-07-26 21:00:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23

Rencontrez Hildegarde de Bingen et découvrez l’histoire de l’Abbaye et les secrets des plantes médicinales.

.

Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 34 25 contact@abbayedetrizay17.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dramatized Tour: In the Footsteps of Abbess Hildegard of Bingen

Meet Hildegard of Bingen and discover the history of the Abbey and the secrets of medicinal plants.

L’événement Visite théâtralisée Dans les pas de l’abbesse Hildegarde de Bingen Trizay a été mis à jour le 2026-07-10 par Communauté de communes Coeur de Saintonge