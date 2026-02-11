Visite sensorielle à l’Abbaye de Trizay Abbaye de Trizay Trizay jeudi 16 juillet 2026.

Trizay

Visite sensorielle à l’Abbaye de Trizay

Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay Charente-Maritime

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 11:00:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

La visite sensorielle met à l’honneur les sens, l’occasion de (re)découvrir l’Abbaye de Trizay. Ecoutez, touchez, sentez… pour découvrir l’histoire de ce monument et ses secrets.

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Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 34 25 contact@abbayedetrizay17.fr

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English : Visite sensorielle à l’Abbaye de Trizay

The sensory tour celebrates the senses, offering a chance to (re)discover Trizay Abbey. Listen, touch, smell… and discover the history of this monument and its secrets.

L’événement Visite sensorielle à l’Abbaye de Trizay Trizay a été mis à jour le 2026-06-09 par Communauté de communes Coeur de Saintonge