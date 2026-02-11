Visite Mon beau blason Abbaye de Trizay Trizay
Visite Mon beau blason Abbaye de Trizay Trizay mercredi 15 juillet 2026.
Trizay
Visite Mon beau blason
Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay Charente-Maritime
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
La visite Mon beau blason invite les enfants à explorer l’art du blason l’héraldique. Après avoir découvert et déchiffré les blasons de l’abbaye, les enfants prennent part à un atelier créatif pour concevoir leur propre blason.
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Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 34 25 contact@abbayedetrizay17.fr
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English : Family tour My beautiful coat of arms
This tour invites children to explore the art of heraldry. After discovering and deciphering the abbey’s coats of arms, the children take part in a creative workshop to design their own coat of arms.
L’événement Visite Mon beau blason Trizay a été mis à jour le 2026-06-09 par Communauté de communes Coeur de Saintonge
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