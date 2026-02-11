Visite Mon beau blason Abbaye de Trizay Trizay

Trizay

Visite Mon beau blason

Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay Charente-Maritime

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

La visite Mon beau blason invite les enfants à explorer l’art du blason l’héraldique. Après avoir découvert et déchiffré les blasons de l’abbaye, les enfants prennent part à un atelier créatif pour concevoir leur propre blason.

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Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 34 25 contact@abbayedetrizay17.fr

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English : Family tour My beautiful coat of arms

This tour invites children to explore the art of heraldry. After discovering and deciphering the abbey’s coats of arms, the children take part in a creative workshop to design their own coat of arms.

L’événement Visite Mon beau blason Trizay a été mis à jour le 2026-06-09 par Communauté de communes Coeur de Saintonge