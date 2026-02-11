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Visite Artiste en herbe Abbaye de Trizay Trizay

Visite Artiste en herbe Abbaye de Trizay Trizay vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Abbaye de Trizay

Adresse : 3 allée de Chizé

Ville : 17250 Trizay

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 6.5 6.5 6.5

Trizay

Visite Artiste en herbe

Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 11:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Venez visiter le jardin médiéval, explorez ses recoins et découvrez ses plantes pour créer une œuvre naturelle.
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Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 34 25  contact@abbayedetrizay17.fr

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English : Visite Artiste en herbe

Come and visit the medieval garden, explore its nooks and crannies and discover the plants used to create a natural work of art.

L’événement Visite Artiste en herbe Trizay a été mis à jour le 2026-06-09 par Communauté de communes Coeur de Saintonge

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