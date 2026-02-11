Visite Artiste en herbe Abbaye de Trizay Trizay
Visite Artiste en herbe Abbaye de Trizay Trizay vendredi 17 juillet 2026.
Trizay
Visite Artiste en herbe
Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay Charente-Maritime
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 11:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Venez visiter le jardin médiéval, explorez ses recoins et découvrez ses plantes pour créer une œuvre naturelle.
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Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 34 25 contact@abbayedetrizay17.fr
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English : Visite Artiste en herbe
Come and visit the medieval garden, explore its nooks and crannies and discover the plants used to create a natural work of art.
L’événement Visite Artiste en herbe Trizay a été mis à jour le 2026-06-09 par Communauté de communes Coeur de Saintonge
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