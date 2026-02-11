Visite Artiste en herbe Abbaye de Trizay Trizay vendredi 17 juillet 2026.

Trizay

Visite Artiste en herbe

Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 11:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

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Venez visiter le jardin médiéval, explorez ses recoins et découvrez ses plantes pour créer une œuvre naturelle.

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Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 34 25 contact@abbayedetrizay17.fr

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English : Visite Artiste en herbe

Come and visit the medieval garden, explore its nooks and crannies and discover the plants used to create a natural work of art.

L’événement Visite Artiste en herbe Trizay a été mis à jour le 2026-06-09 par Communauté de communes Coeur de Saintonge