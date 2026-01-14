Visite gustative de l’expositon À la table des moines ! Abbaye de Trizay Trizay

Visite gustative de l’expositon À la table des moines !

Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11

La visite gustative À la table des moines invite à découvrir l’alimentation au Moyen Âge. En une heure, les visiteurs explorent aliments, vaisselle et habitudes des moines, avant de déguster un met inspiré d’une recette médiévale.

.

Abbaye de Trizay 3 allée de Chizé Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 34 25 contact@abbayedetrizay17.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The À la table des moines tasting tour is an invitation to discover what food was like in the Middle Ages. Over the course of an hour, visitors explore the food, tableware and habits of monks, before sampling a dish inspired by a medieval recipe.

L’événement Visite gustative de l’expositon À la table des moines ! Trizay a été mis à jour le 2026-01-14 par Communauté de communes Coeur de Saintonge