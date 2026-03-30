Journée Européenne du Patrimoine Château de Dieulouard Château de Dieulouard Dieulouard
Journée Européenne du Patrimoine Château de Dieulouard Château de Dieulouard Dieulouard samedi 19 septembre 2026.
Journée Européenne du Patrimoine Château de Dieulouard
Château de Dieulouard Au Vieux Château Dieulouard Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le musée du Château de Dieulouard.
Visites guidées animées par les bénévoles et en présence de l’Ost du Lapin Noir, troupe de reconstitution médiévale.Tout public
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Château de Dieulouard Au Vieux Château Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 36 07 15 90 chateaumusee.dieulouard@gmail.com
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English :
For the 43rd edition of the European Heritage Days, come and discover the Château de Dieulouard museum.
Guided tours led by our volunteers and featuring the Ost du Lapin Noir, a medieval re-enactment troupe.
L’événement Journée Européenne du Patrimoine Château de Dieulouard Dieulouard a été mis à jour le 2026-03-25 par OT PONT A MOUSSON
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