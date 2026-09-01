Informations pratiques

Saint-Méen-le-Grand

Journée Européenne du Patrimoine Escape Game Outdoor

5 rue de Gaël Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, la Ville de Saint-Méen-le-Grand, en partenariat avec le Cyclo Club Mévennais, propose un Escape Game Outdoor permettant de découvrir le patrimoine mévennais de manière ludique et originale. Il aura lieu le samedi 19 septembre à 9h30.

Les participants partiront à la découverte de la ville à travers deux parcours

– un parcours marcheurs

– un parcours cyclistes.

Ils découvriront différents lieux emblématiques de Saint-Méen-le-Grand tout en participant à une aventure mêlant patrimoine et jeu.

– Parking du musée Louison Bobet (local du Cyclo Club Mévennais), 5 rue de Gaël

– Inscription conseillée https://www.stmeen.fr/agenda/balade-decouverte-du-patrimoine-mevennais/ à déposer à l’accueil de la mairie ou dans sa boîte aux lettres ou directement par mail à l’adresse communication@ville-st-meen-le-grand.fr .

5 rue de Gaël Saint-Méen-le-Grand 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 60 61

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English :

L’événement Journée Européenne du Patrimoine Escape Game Outdoor Saint-Méen-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-14 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN