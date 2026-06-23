Journée Européenne du Patrimoine Saint-Pierre-de-l’Isle
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Pierre-de-l'Isle
Informations pratiques
Saint-Pierre-de-l’Isle
Journée Européenne du Patrimoine
216 Route de Ribemont Mornay Saint-Pierre-de-l’Isle Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez (re)découvrir l’histoire du château de Mornay à travers différentes formules de visite.
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216 Route de Ribemont Mornay Saint-Pierre-de-l’Isle 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 73 38 76 chateaudemornay17@gmail.com
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L’événement Journée Européenne du Patrimoine Saint-Pierre-de-l’Isle a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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