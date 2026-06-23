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Journée Européenne du Patrimoine Saint-Pierre-de-l’Isle

Journée Européenne du Patrimoine Saint-Pierre-de-l’Isle samedi 19 septembre 2026.

Adresse
216 Route de Ribemont Mornay
Ville
17330 Saint-Pierre-de-l'Isle
Département
Charente-Maritime
Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Tarif
4 4 10 Tarif réduit

Saint-Pierre-de-l’Isle

Journée Européenne du Patrimoine

216 Route de Ribemont Mornay Saint-Pierre-de-l’Isle Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez (re)découvrir l’histoire du château de Mornay à travers différentes formules de visite.
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216 Route de Ribemont Mornay Saint-Pierre-de-l’Isle 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 73 38 76  chateaudemornay17@gmail.com

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English :

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L’événement Journée Européenne du Patrimoine Saint-Pierre-de-l’Isle a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge