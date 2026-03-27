Journée Européennes des moulins et du patrimoine meulier Moulin du Pondy

2 Impasse Moulin du Pondy Le Pondy Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Au Moulin du Pondy, plongez dans l’histoire et le patrimoine meulier le temps d’un week-end et laissez-vous porter par la découverte de ce lieu authentique et de son environnement.

Au Moulin du Pondy, venez visiter et déambuler librement à l’occasion des Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier, les samedi et dimanche 16 et 17 mai 2026.

Pendant ce week-end dédié au patrimoine, découvrez le moulin, son histoire et son environnement en vous laissant guider par votre curiosité. Une belle occasion de (re)découvrir ce lieu chargé d’histoire, à votre rythme, en famille ou entre amis.

L’accès est libre et gratuit.

Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 17h

Entrée libre et gratuite. Buvette sur place.

Détails et programme prochainement. 0 .

2 Impasse Moulin du Pondy Le Pondy 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 04 45 68 49 lemoulindupondy@gmail.com

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English :

At the Moulin du Pondy, immerse yourself in the history and heritage of milling for a weekend and let yourself be carried away by the discovery of this authentic place and its environment.

L’événement Journée Européennes des moulins et du patrimoine meulier Moulin du Pondy Le Pondy a été mis à jour le 2026-03-27 par PIT LE DUNOIS