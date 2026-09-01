AGENDA · Cellettes
Journée européennes du Patrimoine Cellettes Oasis du Coq à l’Âme Cellettes
vendredi 18 septembre 2026 · Oasis du Coq à l'Âme · Cellettes
Informations pratiques
Cellettes
Journée européennes du Patrimoine Cellettes
Oasis du Coq à l’Âme Domaine d’Echoisy Cellettes Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:30:00
fin : 2026-09-19 00:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Atelier / Démonstration / Savoir-faire.
.
Oasis du Coq à l’Âme Domaine d’Echoisy Cellettes 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 05 04 96
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English :
Workshop / Demonstration / Expertise.
L’événement Journée européennes du Patrimoine Cellettes Cellettes a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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