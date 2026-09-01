Journée européennes du Patrimoine Cellettes Oasis du Coq à l’Âme Cellettes

vendredi 18 septembre 2026 · Oasis du Coq à l'Âme · Cellettes

Informations pratiques

Cellettes

Journée européennes du Patrimoine Cellettes

Oasis du Coq à l’Âme Domaine d’Echoisy Cellettes Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:30:00

fin : 2026-09-19 00:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Atelier / Démonstration / Savoir-faire.

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Oasis du Coq à l’Âme Domaine d’Echoisy Cellettes 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 05 04 96

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English :

Workshop / Demonstration / Expertise.

L’événement Journée européennes du Patrimoine Cellettes Cellettes a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Destination Nord Charente