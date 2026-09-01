UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cellettes

Journée européennes du Patrimoine Cellettes Oasis du Coq à l’Âme Cellettes

vendredi 18 septembre 2026 · Oasis du Coq à l'Âme · Cellettes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Oasis du Coq à l'Âme
Adresse
Domaine d'Echoisy
Ville
16230 Cellettes
Département
Charente
Tarif

Cellettes

Journée européennes du Patrimoine Cellettes

Oasis du Coq à l’Âme Domaine d’Echoisy Cellettes Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:30:00
fin : 2026-09-19 00:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Atelier / Démonstration / Savoir-faire.
  .

Oasis du Coq à l’Âme Domaine d’Echoisy Cellettes 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 05 04 96 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop / Demonstration / Expertise.

L’événement Journée européennes du Patrimoine Cellettes Cellettes a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Destination Nord Charente

À voir aussi à Cellettes (Charente)