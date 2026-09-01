Informations pratiques

Cellettes

Sortie botanique en Forêt domaniale de Russy

Cellettes Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Nous vous invitons à explorer les différentes mares de la forêt domaniale de Russy à la découverte de la flore vasculaire, des mousses et des champignons.

Munis d’un appareil photo et d’une loupe de terrain si vous le souhaitez, vous serez initiés à la détermination des espèces floristiques.

Nous vous invitons à explorer les différentes mares de la forêt domaniale de Russy à la découverte de la flore vasculaire, des mousses et des champignons.

Munis d’un appareil photo et d’une loupe de terrain si vous le souhaitez, vous serez initiés à la détermination des espèces floristiques. Un inventaire de la flore sera initié pour les plus aguerris. Sortie organisée en partenariat avec le Conservatoire Botanique National Bassin Parisien (CBNBP). Sortie animée par Aurélie POUMAILLOUX, chargée d’études flore et bryophytes au CDPNE & Rémi DUPRÉ, chargé d’études flore et bryophytes au CBNBP .

Cellettes 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 51 56 70 contact@cdpne.org

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English :

We invite you to explore the various ponds in the Russy State Forest to discover vascular plants, mosses, and fungi.

Bring a camera and a field magnifying glass if you’d like; you’ll learn the basics of identifying plant species.

L’événement Sortie botanique en Forêt domaniale de Russy Cellettes a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT41