Journée européennes du patrimoine : exposition des plus vieilles motos du monde !, Château de Bosc, Domazan

Informations pratiques

Journée européennes du patrimoine : exposition des plus vieilles motos du monde ! 19 et 20 septembre Château de Bosc Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Bosc vous propose une découverte inédite avec, pour la première fois en public, une exposition consacrée aux plus anciennes motos du monde.

À travers les répliques fidèles des premières motos à vapeur de l’histoire, plongez dans les origines du deux-roues motorisé et découvrez les grandes étapes de son évolution. En écho au thème « Patrimoine en danger », cette exposition met en lumière l’importance de préserver, transmettre et faire connaître ce patrimoine technique et industriel.

La visite pourra se prolonger dans le parc du château, où vous découvrirez les impressionnantes machines monumentales inspirées des inventions de Léonard de Vinci.

Château de Bosc 651 chemin du Bosc, 30390 Domazan Domazan 30390 Gard Occitanie 04 66 57 65 11 http://www.chateaudebosc.fr http://www.jardinleonarddevinci.fr Le château de Bosc, un magnifique édifice du XIXe siècle de style Napoléon III, est niché au milieu d’un parc enchanteur orné de roses blanches et bordé de majestueux cèdres du Liban. Au cœur des vignes et des oliviers, vous êtes invités à découvrir l’histoire des deux-roues au musée des enfants de la moto et du vélo.

Avec ses deux tours et son imposant double escalier extérieur menant à la loggia abritant l’entrée, le château est d’une grande élégance. Cependant, il s’agit d’un château de façade, car presque toutes les pièces sont dotées de fenêtres orientées à la fois vers le nord et le sud, ce qui leur confère une luminosité exceptionnelle. Bien que ce style architectural ne soit pas idéal pour faire face au mistral de la région, les concepteurs ont créé un second parc au nord ainsi qu’une haie de chênes et d’autres essences sur une longueur de près de 500 mètres et une largeur de 20 mètres.

Le parc s’étend sur une superficie de 12 000 m² et abrite une variété d’arbres et d’arbustes, tant indigènes qu’exotiques. Grâce aux efforts de la propriétaire actuelle, Simone Reynaud, et du célèbre paysagiste Patrice Gonfond, il est désormais agrémenté d’un magnifique jardin à la française. RN 100, ne pas descendre dans le village.

Journées du patrimoine au château de Bosc

©claudeReynaud