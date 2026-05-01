JOURNEE EUROPENNE DES MOULINS MOULIN DE LA CROIX Saint-Félix-Lauragais

Saint-Félix-Lauragais

JOURNEE EUROPENNE DES MOULINS

MOULIN DE LA CROIX 29 ROUTE DE TOULOUSE Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Le Samedi 16 et le Dimanche 17 mai, le Moulin de la Croix ouvre ses portes !

Envie d’une escapade entre patrimoine, nature et panoramas d’exception ? Venez découvrir le moulin de la Croix à Saint-Félix-Lauragais, entièrement restauré en 2025 par la commune.

Perché au cœur des paysages du Lauragais, ce moulin emblématique offre un cadre idéal pour une pause en pleine nature. Le site a été aménagé pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions tables de pique-nique, bancs, panneaux d’interprétation… tout est réuni pour profiter pleinement du lieu.

À deux pas du moulin, un sentier de randonnée inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) invite à prolonger la découverte à pied, au fil des paysages vallonnés du territoire.

Ne manquez pas également le spot photo aménagé sur le site un point de vue privilégié pour immortaliser votre passage avec, en toile de fond, la majestueuse chaîne des Pyrénées.

Saint-Félix-Lauragais témoigne encore aujourd’hui de son riche passé meunier avec 6 moulins à vent visibles, sur les 13 qui faisaient autrefois tourner leurs ailes à la grande époque de la meunerie.

Le moulin de la Croix fait également partie de la Route des Moulins du Pays Lauragais, un itinéraire incontournable permettant de découvrir une quinzaine de moulins de caractère à travers le territoire.

Rendez-vous les 16 et 17 mai pour partir à la découverte de ce patrimoine unique et vivre un moment authentique au cœur du Lauragais ! .

MOULIN DE LA CROIX 29 ROUTE DE TOULOUSE Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 6 51 25 88 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday 16th and Sunday 17th May, the Moulin de la Croix opens its doors!

L’événement JOURNEE EUROPENNE DES MOULINS Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE