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AGENDA · Quincampoix-Fleuzy

Journée Familiale du 15 Août Quincampoix-Fleuzy

samedi 15 août 2026 · Quincampoix-Fleuzy

Journée Familiale du 15 Août Quincampoix-Fleuzy

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
1 CHEMIN DE L'ETANG
Ville
60220 Quincampoix-Fleuzy
Département
Oise
Tarif
15 15 15 Tarif enfant

Quincampoix-Fleuzy

Journée Familiale du 15 Août

1 CHEMIN DE L’ETANG Quincampoix-Fleuzy Oise

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 13:00:00
fin : 2026-08-15 00:00:00

Date(s) :
2026-08-15

LA GRANDE JOURNÉE CHÂTEAUX GONFLABLES de 13H a 21h avec Leya’Castel . Accès illimité 5€

Une vraie journée familiale avec la PRÉSENCE DE STITCH !

Partager un moment convivial autour d’un délicieux repas à partir de 18h30

2 FORMULES au Choix

FORMULE COCHON A LA BROCHE cuit au Feu de bois / Pommes de terre/ Ratatouille

FORMULE BARBECUE 2 Chipos ou 2 Merguez ou 1 Andouillette / Frites

Menu enfant 2 chipos frites-dessert- avec 1boisson

STRUCTURE GONFLABLE + JEUX

PÉDALO

BAR & TERRASSE EXTÉRIEURE + SALLE DE RESTAURATION.

AMBIANCE MUSICALE

RÉSERVEZ DES MAINTENANT VOTRE REPAS
LA GRANDE JOURNÉE CHÂTEAUX GONFLABLES de 13H a 21h avec Leya’Castel . Accès illimité 5€

Une vraie journée familiale avec la PRÉSENCE DE STITCH !

Partager un moment convivial autour d’un délicieux repas à partir de 18h30

2 FORMULES au Choix

FORMULE COCHON A LA BROCHE cuit au Feu de bois / Pommes de terre/ Ratatouille

FORMULE BARBECUE 2 Chipos ou 2 Merguez ou 1 Andouillette / Frites

Menu enfant 2 chipos frites-dessert- avec 1boisson

STRUCTURE GONFLABLE + JEUX

PÉDALO

BAR & TERRASSE EXTÉRIEURE + SALLE DE RESTAURATION.

AMBIANCE MUSICALE

RÉSERVEZ DES MAINTENANT VOTRE REPAS   .

1 CHEMIN DE L’ETANG Quincampoix-Fleuzy 60220 Oise Hauts-de-France +33 2 35 94 61 26  letropico@orange.fr

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English :

THE BIG INFLATABLE CASTLE DAY from 1:00 PM to 9:00 PM with Leya?Castel. Unlimited access: 5?

A true family day out with STITCH IN PERSON!

Enjoy a friendly get-together over a delicious meal—starting at 6:30 p.m.

2 MENU OPTIONS to Choose From:

SPIT-ROASTED PORK MENU: Wood-fired / Potatoes / Ratatouille

BARBECUE MENU: 2 Chipos or 2 Merguez or 1 Andouillette / French fries

Kids’ Menu: 2 chipos, fries, dessert, and 1 drink

INFLATABLE PLAY STRUCTURE + GAMES

PEDALO

OUTDOOR BAR & TERRACE + DINING ROOM.

LIVE MUSIC

RESERVE YOUR MEAL NOW

L’événement Journée Familiale du 15 Août Quincampoix-Fleuzy a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Picardie Verte