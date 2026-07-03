Journée Familiale du 15 Août Quincampoix-Fleuzy
samedi 15 août 2026 · Quincampoix-Fleuzy
Informations pratiques
Quincampoix-Fleuzy
Journée Familiale du 15 Août
1 CHEMIN DE L’ETANG Quincampoix-Fleuzy Oise
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 13:00:00
fin : 2026-08-15 00:00:00
Date(s) :
2026-08-15
LA GRANDE JOURNÉE CHÂTEAUX GONFLABLES de 13H a 21h avec Leya’Castel . Accès illimité 5€
Une vraie journée familiale avec la PRÉSENCE DE STITCH !
Partager un moment convivial autour d’un délicieux repas à partir de 18h30
2 FORMULES au Choix
FORMULE COCHON A LA BROCHE cuit au Feu de bois / Pommes de terre/ Ratatouille
FORMULE BARBECUE 2 Chipos ou 2 Merguez ou 1 Andouillette / Frites
Menu enfant 2 chipos frites-dessert- avec 1boisson
STRUCTURE GONFLABLE + JEUX
PÉDALO
BAR & TERRASSE EXTÉRIEURE + SALLE DE RESTAURATION.
AMBIANCE MUSICALE
RÉSERVEZ DES MAINTENANT VOTRE REPAS
LA GRANDE JOURNÉE CHÂTEAUX GONFLABLES de 13H a 21h avec Leya’Castel . Accès illimité 5€
Une vraie journée familiale avec la PRÉSENCE DE STITCH !
Partager un moment convivial autour d’un délicieux repas à partir de 18h30
2 FORMULES au Choix
FORMULE COCHON A LA BROCHE cuit au Feu de bois / Pommes de terre/ Ratatouille
FORMULE BARBECUE 2 Chipos ou 2 Merguez ou 1 Andouillette / Frites
Menu enfant 2 chipos frites-dessert- avec 1boisson
STRUCTURE GONFLABLE + JEUX
PÉDALO
BAR & TERRASSE EXTÉRIEURE + SALLE DE RESTAURATION.
AMBIANCE MUSICALE
RÉSERVEZ DES MAINTENANT VOTRE REPAS .
1 CHEMIN DE L’ETANG Quincampoix-Fleuzy 60220 Oise Hauts-de-France +33 2 35 94 61 26 letropico@orange.fr
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English :
THE BIG INFLATABLE CASTLE DAY from 1:00 PM to 9:00 PM with Leya?Castel. Unlimited access: 5?
A true family day out with STITCH IN PERSON!
Enjoy a friendly get-together over a delicious meal—starting at 6:30 p.m.
2 MENU OPTIONS to Choose From:
SPIT-ROASTED PORK MENU: Wood-fired / Potatoes / Ratatouille
BARBECUE MENU: 2 Chipos or 2 Merguez or 1 Andouillette / French fries
Kids’ Menu: 2 chipos, fries, dessert, and 1 drink
INFLATABLE PLAY STRUCTURE + GAMES
PEDALO
OUTDOOR BAR & TERRACE + DINING ROOM.
LIVE MUSIC
RESERVE YOUR MEAL NOW
L’événement Journée Familiale du 15 Août Quincampoix-Fleuzy a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Picardie Verte