Journée fermentée au Café Terra Café Terra Saint-André-de-Seignanx

Informations pratiques

Saint-André-de-Seignanx

Journée fermentée au Café Terra

Café Terra 1 Chemin Andriou Saint-André-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez profiter d’une journée fermentée au Café Terra avec deux ateliers et un repas autour de la fermentation de fruits et légumes.

De 10h à 12h, atelier sirops crus et boissons fermentées, 30€ par pers.

De 12h à 14h, repas fermenté avec des surprises délicieuses.

De 14h à 16h, atelier sauces et condiments fermentés, 30€ par pers.

Tarif repas pour les participants de l’atelier 13,50 €

Tarif repas pour les non-participants de l’atelier 18 €

10 places de disponibles pour le repas, réservez vite !

Réservation conseillée 09 82 68 96 16 .

Café Terra 1 Chemin Andriou Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 68 96 16

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English : Journée fermentée au Café Terra

L’événement Journée fermentée au Café Terra Saint-André-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Seignanx