Journée fermentée au Café Terra Café Terra Saint-André-de-Seignanx
samedi 11 juillet 2026 · Café Terra · Saint-André-de-Seignanx
Informations pratiques
Saint-André-de-Seignanx
Journée fermentée au Café Terra
Café Terra 1 Chemin Andriou Saint-André-de-Seignanx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez profiter d’une journée fermentée au Café Terra avec deux ateliers et un repas autour de la fermentation de fruits et légumes.
De 10h à 12h, atelier sirops crus et boissons fermentées, 30€ par pers.
De 12h à 14h, repas fermenté avec des surprises délicieuses.
De 14h à 16h, atelier sauces et condiments fermentés, 30€ par pers.
Tarif repas pour les participants de l’atelier 13,50 €
Tarif repas pour les non-participants de l’atelier 18 €
10 places de disponibles pour le repas, réservez vite !
Réservation conseillée 09 82 68 96 16 .
Café Terra 1 Chemin Andriou Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 68 96 16
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English : Journée fermentée au Café Terra
L’événement Journée fermentée au Café Terra Saint-André-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Seignanx
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