Journée festive à Saint-Martin-la-Méanne Saint-Martin-la-Méanne
mardi 14 juillet 2026 · Saint-Martin-la-Méanne
Informations pratiques
Saint-Martin-la-Méanne
Journée festive à Saint-Martin-la-Méanne
Route d’Argentat Saint-Martin-la-Méanne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Journée festive organisée à l’occasion de la Fête nationale avec vide-grenier, restauration proposée par des producteurs locaux, animations familiales, kermesse, spectacle folklorique, repas convivial, bal populaire et feu d’artifice. Buvette ouverte toute la journée.
Réservation du repas sur place à partir de 9h00 (places limitées). .
Route d’Argentat Saint-Martin-la-Méanne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 19 95 32
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English : Journée festive à Saint-Martin-la-Méanne
L’événement Journée festive à Saint-Martin-la-Méanne Saint-Martin-la-Méanne a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme
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