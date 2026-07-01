Informations pratiques

Saint-Martin-la-Méanne

Journée festive à Saint-Martin-la-Méanne

Route d’Argentat Saint-Martin-la-Méanne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Journée festive organisée à l’occasion de la Fête nationale avec vide-grenier, restauration proposée par des producteurs locaux, animations familiales, kermesse, spectacle folklorique, repas convivial, bal populaire et feu d’artifice. Buvette ouverte toute la journée.

Réservation du repas sur place à partir de 9h00 (places limitées). .

Route d’Argentat Saint-Martin-la-Méanne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 19 95 32

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English : Journée festive à Saint-Martin-la-Méanne

L’événement Journée festive à Saint-Martin-la-Méanne Saint-Martin-la-Méanne a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme