Journée festive au Four de Lanau ! Léotoing
Journée festive au Four de Lanau ! Léotoing dimanche 28 juin 2026.
Léotoing
Journée festive au Four de Lanau !
Four de Lanau Léotoing Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
La commune vous donne rendez-vous le dimanche 28 juin à partir de 9h00 à Lanau pour partager un moment chaleureux autour du four communal.
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Four de Lanau Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 51 33 50 mairie-leotoing@orange.fr
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English :
The commune invites you to join us on Sunday June 28 from 9:00 am in Lanau to share a warm moment around the communal oven.
L’événement Journée festive au Four de Lanau ! Léotoing a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne