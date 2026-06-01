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Journée festive au Four de Lanau ! Léotoing

Journée festive au Four de Lanau ! Léotoing dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Four de Lanau

Ville : 43410 Léotoing

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Léotoing

Journée festive au Four de Lanau !

Four de Lanau Léotoing Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

La commune vous donne rendez-vous le dimanche 28 juin à partir de 9h00 à Lanau pour partager un moment chaleureux autour du four communal.
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Four de Lanau Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 51 33 50  mairie-leotoing@orange.fr

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English :

The commune invites you to join us on Sunday June 28 from 9:00 am in Lanau to share a warm moment around the communal oven.

L’événement Journée festive au Four de Lanau ! Léotoing a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne