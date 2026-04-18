Journée festive du 1er mai Salle du CCAS Freycenet-la-Cuche

Freycenet-la-Cuche

Journée festive du 1er mai

Salle du CCAS Le bourg Freycenet-la-Cuche Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Soirée concert à 5€/pers.

Enfant: gratuit

Ateliers de l’après-midi: participation au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 15:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Journée du 1er mai à Freycenet la cuche: atelier détente, goûter et buvette sur place, soirée concert avec les Baladins.

Organisé par les Amis de la Cuche.

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Salle du CCAS Le bourg Freycenet-la-Cuche 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 58 43 70

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English :

May 1st Day at Freycenet la cuche: relaxation workshop, snack and refreshment bar on site, evening concert with Les Baladins.

Organized by Les Amis de la Cuche.

L’événement Journée festive du 1er mai Freycenet-la-Cuche a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal