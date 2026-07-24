Informations pratiques

Saint-Romain

Journée festive la farandole des droles

Saint-Romain Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Venez nombreux participer à cette journée festive autour d’animations très divers pour les grands et petits dans le but de collecter des fond pour venir en aides aux enfants souffrants d’handicaps et de précarité.

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Saint-Romain 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 20 06 18 drolesetbienetre@gmail.com

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English : Journée festive la farandole des droles

We hope to see lots of you there to take part in this festive day, featuring a wide variety of activities for young and old alike, with the aim of raising funds to help children with disabilities and those living in poverty.

L’événement Journée festive la farandole des droles Saint-Romain a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme du Sud Charente