Visite libre de l’église, Eglise Saint Romain, Saint-Romain

Visite libre de l’église Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise Saint Romain Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Eglise XII et XIII: fresques,sculptures,boiseries,tableaux,vitraux,expo chasubles ouvragées A côté de l’église un arbre remarquable » dit de Sully » symbole de justice et de paix.

Des documents et une permanence pour plus de renseignements.

Eglise Saint Romain 63660 Saint-Romain Saint-Romain 63660 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Eglise XII et XIII: fresques,sculptures,boiseries,tableaux,vitraux,expo chasubles,ouvragées. A côté de l’église un arbre remarquable dit « » de Sully » symbole de justice et de paix. parking

Eglise XII et XIII: fresques,sculptures,boiseries,tableaux,vitraux,expo chasubles ouvragées A côté de l’église un arbre remarquable » dit de Sully » symbole de justice et de paix.

©Antoine Fougerouse