Sainte-Gemme-en-Sancerrois

Journée gourmande et menu regional

Sainte-Gemme-en-Sancerrois Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Le Domaine Jerome GODON organise une marche gourmande suivie d’un repas et son menu régional.

C’est l’occasion de découvrir les beaux paysages de Ste Gemme en Sancerrois et de l’AOC Sancerre.

Le Domaine Jerome GODON organise une marche gourmande suivie d’un repas et son menu régional.

C’est l’occasion de découvrir les beaux paysages de Ste Gemme en Sancerrois et de l’AOC Sancerre. 30 .

Sainte-Gemme-en-Sancerrois 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 04 01 81

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English :

Domaine Jerome GODON organizes a gourmet walk followed by a meal with a regional menu.

It’s an opportunity to discover the beautiful countryside of Ste Gemme en Sancerre and the Sancerre AOC.

L’événement Journée gourmande et menu regional Sainte-Gemme-en-Sancerrois a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de tourisme du Grand Sancerrois