Journée GUSP Rive Droite, Rue de la Poterie, Corbeil-Essonnes

Journée GUSP Rive Droite Mercredi 6 mai, 14h30 Rue de la Poterie Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T17:30:00+02:00

La journée de la GUSP est un village animé interpartenarial,

organisé au coeur des quartiers. Il propose aux habitants

divers ateliers et animations, tels que la réparation de vélos,

l’initiation à la forge, la sensibilisation à la protection de

l’environnement, l’accès aux droits, à la santé et à la culture,

etc. L’objectif est d’impliquer les habitants dans la gestion et

l’animation sociale de leurs quartiers.

Rue de la Poterie rue de la poterie corbeil Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France

Venez réparer votre vélo lors d’un atelier de co-réparation!