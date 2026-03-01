Journée Instants féminins CCASC Saint-Loup-sur-Semouse
Journée Instants féminins CCASC Saint-Loup-sur-Semouse mercredi 25 mars 2026.
Journée Instants féminins
CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-25 09:30:00
fin : 2026-03-25 16:30:00
Date(s) :
2026-03-25
Au programme
Des ateliers bien-être, pâtisserie, composition florale, initiation aquarelle, création objets en bois…
Possibilité de prendre le repas au restaurant en supplément.
Sur inscription. .
CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 02 30
