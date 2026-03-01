Journée Instants féminins CCASC Saint-Loup-sur-Semouse

Journée Instants féminins

CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 09:30:00

fin : 2026-03-25 16:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Au programme

Des ateliers bien-être, pâtisserie, composition florale, initiation aquarelle, création objets en bois…

Possibilité de prendre le repas au restaurant en supplément.

Sur inscription. .

CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 02 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée Instants féminins

L’événement Journée Instants féminins Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2026-03-06 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)