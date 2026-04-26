JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS Camping Le Tivoli Laroque
JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS Camping Le Tivoli Laroque samedi 12 septembre 2026.
Laroque
JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS
Camping Le Tivoli 38 chemin du Ponteil Laroque Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
La journée intercommunale des associations réunit les associations du territoire pour présenter leurs actions, se faire connaître, partager un moment convivial…Buvette et petite restauration sur place
.
Camping Le Tivoli 38 chemin du Ponteil Laroque 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 82 36 mairie@laroque.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS
The inter-communal associations day brings together local associations to present their activities, get to know each other and share a convivial moment… Refreshments and snacks on site
L’événement JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS Laroque a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 ADT34
À voir aussi à Laroque (Hérault)
- LE FESQUET M’A DIT ….. OBSERVER, ÉCOUTER, JOUER, COMPRENDRE…, Laroque 5 mai 2026
- FÊTE DU PRINTEMPS ENTRE PIERRES ET NATURE La Place Laroque 17 mai 2026
- MARCHÉS NOCTURNES La Place Laroque 15 juillet 2026
- JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS Laroque 12 septembre 2026