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JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS Camping Le Tivoli Laroque

JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS Camping Le Tivoli Laroque samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Camping Le Tivoli

Adresse : 38 chemin du Ponteil

Ville : 34190 Laroque

Département : Hérault

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Tarif :

Laroque

JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS

Camping Le Tivoli 38 chemin du Ponteil Laroque Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

La journée intercommunale des associations réunit les associations du territoire pour présenter leurs actions, se faire connaître, partager un moment convivial…Buvette et petite restauration sur place
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Camping Le Tivoli 38 chemin du Ponteil Laroque 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 82 36  mairie@laroque.fr

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English : JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS

The inter-communal associations day brings together local associations to present their activities, get to know each other and share a convivial moment… Refreshments and snacks on site

L’événement JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS Laroque a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 ADT34

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