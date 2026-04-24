Laroque

JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS

38 rue du Ponteil Laroque Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Rdv pour la journée intercommunale des associations, à Laroque.

Rencontrez les associations du territoire sport, culture, arts, entraide ou encore loisirs…Il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! .

38 rue du Ponteil Laroque 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 82 36 mairie@laroque.fr

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English : JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS

Meeting point for the inter-community associations day, in Laroque.

L’événement JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS Laroque a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34