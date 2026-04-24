JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS Laroque
JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS Laroque samedi 12 septembre 2026.
Laroque
JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS
38 rue du Ponteil Laroque Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Rdv pour la journée intercommunale des associations, à Laroque.
Rencontrez les associations du territoire sport, culture, arts, entraide ou encore loisirs…Il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! .
38 rue du Ponteil Laroque 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 82 36 mairie@laroque.fr
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English : JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS
Meeting point for the inter-community associations day, in Laroque.
L’événement JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS Laroque a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34
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