Journée intergénérationnelle de l’EVS Espace de vie sociale Oloron-Sainte-Marie
Journée intergénérationnelle de l’EVS Espace de vie sociale Oloron-Sainte-Marie mercredi 29 avril 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Journée intergénérationnelle de l’EVS
Espace de vie sociale 6 bis Rue de Sègues Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 09:30:00
fin : 2026-04-29 12:00:00
Date(s) :
2026-04-29
La classe 1ère CGEA/SAPAT du Lycée des Métiers de la Montagne de Soeix, avec l’espace de vie sociale de Sègue organisent une journée intergénérationnelle.
Au programme jeux de société, expositions sur l’agriculture, ateliers sportifs et artistiques, atelier cuisine… .
Espace de vie sociale 6 bis Rue de Sègues Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 30 42 accueil.evsnotredame@gmail.com
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English : Journée intergénérationnelle de l’EVS
L’événement Journée intergénérationnelle de l’EVS Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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