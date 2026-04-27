Journée intergénérationnelle de l’EVS Espace de vie sociale Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Journée intergénérationnelle de l’EVS

Espace de vie sociale 6 bis Rue de Sègues Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 09:30:00

fin : 2026-04-29 12:00:00

Date(s) :

2026-04-29

La classe 1ère CGEA/SAPAT du Lycée des Métiers de la Montagne de Soeix, avec l’espace de vie sociale de Sègue organisent une journée intergénérationnelle.

Au programme jeux de société, expositions sur l’agriculture, ateliers sportifs et artistiques, atelier cuisine… .

Espace de vie sociale 6 bis Rue de Sègues Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 30 42 accueil.evsnotredame@gmail.com

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English : Journée intergénérationnelle de l’EVS

L’événement Journée intergénérationnelle de l’EVS Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn