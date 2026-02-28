Journée internationale des droits des femmes à l’ecole nationale supérieure d’architecture de paris-belleville École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville Paris

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’ENSA-PB accueille l’exposition (In)visible (4–24 mars 2026), consacrée à l’invisibilisation des femmes architectes dans l’histoire de l’architecture.

La programmation comprend également :

– une table ronde sur le thème architecture et féminisme avant les femmes architectes (XIXe siècle) le 12 mars à 16h salle du conseil

– la présentation du podcast arSHEtectes créé par Fabienne Louyot le 12 mars à 19h amphithéâtre Bernard Huet

– une sélection d’ouvrages intitulée Une histoire des femmes en architecture : perspectives et engagement, accessible à la médiathèque.

Ces rendez-vous visent à valoriser les trajectoires des femmes architectes, encourager la transmission des savoirs et ouvrir la réflexion sur l’égalité professionnelle.

À l’occasion du 8 mars, l’ENSA-PB propose un ensemble d’événements pour rendre visibles les contributions des femmes architectes et interroger les enjeux d’égalité dans la discipline.

Du mercredi 04 mars 2026 au mardi 24 mars 2026 :

École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville 60 Boulevard de la Villette 75019 Paris

